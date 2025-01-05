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Татарстан принял участие в нацпроекте «Экологическое благополучие»

Татарстан стал участником нового федерального п...

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Татарстан стал участником нового федерального проекта «Экологическое благополучие», пришедшего на замену нацпроекта «Экология» в связи с началом нового года.

В РТ проведут восемь мероприятий с вложениями порядка 2,6 миллиарда рублей. Из этих денег 2,3 миллиарда придут из бюджета Федерации. Остальную часть в размере 221,4 миллиона возьмут из республиканского бюджета.

Одним из главных элементов нацпроекта будет проект федерального уровня «Вода России», она совместит цели прошлых похожих проектов по сохранению реки Волги и водных ресурсов страны. Проект «Генеральная уборка» тоже будет в числе нацпроекта «Экологическое благополучие», и заменит предыдущую цель по сохранению чистоты и экологии. Оставшиеся четыре цели, включенные в нацпроект, выполнят под контролем Министерства лесного хозяйства РТ.

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