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Татарстан попал во второй десяток: был составлен рейтинг регионов по развитию ипотеки

Татарстан стал 11-м в рейтинге регионов по развитию ипотеки
Татарстан попал во второй десяток: был составлен рейтинг регионов по развитию ипотеки

Яна Лашукина

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Эксперты РИА Новости провели исследование, в результате которого удалось установить, что Татарстан занимает 11-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. При составлении рейтинга эксперты основывались на данных за последний 12 месяцев.

На одну тысячу экономически активных жителей республики было заключено 25,5 ипотеки. В 2023 году за пять месяцев чисто сделок увеличилось на 25,8%, а средний размер ипотечного кредита составил 3,54 миллиона рублей.

На первом месте в рейтинге оказалась Тыва. Ее показатель составил 44,8 ипотеки на одну тысячу экономически активного населения, а следом за ней - Тюменская область - 37,7 и Ямало-Ненецкий автономный округ с 36,2.

На последний местах рейтинга остались Севастополь с 7,1 ипотеки, Крым с 5,6, а также Ингушетия с 2,4.Москва заняла 80-е место из 85 возможных - в столице было оформлено лишь 13 ипотек на одну тысячу населения.

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