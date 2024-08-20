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Из-за Горьковского шоссе вырос госдолг Татарстана до 122,85 млрд рублей

Из этого - 100,94 млрд - обязательства по федер...

pixabay

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Госдолг Республики Татарстана увеличился еще на 12,93 млрд рублей. Об этом рассказали в Министерстве финансов по региону.

Сумма долга - 122,85 млрд рублей. Из этого - 100,94 млрд - обязательства по федеральным кредитам и + 21,91 млрд — обязательства по госгарантиям.

Если сравнивать с июлем текущего года, то государственный долг увеличился из-за вступления в действие госгарантии РТ в рамках возведения Горьковского шоссе. Получается, что примерно 17,8% от объема долга - обязательства по государственным гарантиям, пишет inkazan.

Ранее мы писали о том, что жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов. Местные жители уверены, что если нельзя установить экраны правильно, то ставить их и вовсе не нужно, если нет возможности соблюдать нормы. Казанцы выложили жалобу в системе «Народный контроль».

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