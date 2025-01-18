Татарстан может накрыть туман, гололед и снегопад
В этот выходной, 18 января, в республике прогнозируются осадки в виде небольшого количества мокрого снега, по данным Гидрометцентра РТ. В течение дня снег может пройти в некоторых районах РТ.
Утро будет сопровождаться туманом в некоторых районах, а на дорогах может появиться тонкий слой гололеда, из-за чего участникам дорожного движения необходимо высокое внимание и осторожность.
Прогнозируется умеренное тепло: температура воздуха в дневное время будет находиться в рамках от 0 до -5 С.
Стоит учитывать, что зимняя погода зачастую непредсказуема, поэтому рекомендуется периодически отслеживать актуальные метеосводки для корректировки планов на день.
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