Татарстан может накрыть туман, гололед и снегопад

В этот выходной, 18 января, в республике прогнозируются осадки в виде небольшого количества мокрого снега, по данным Гидрометцентра РТ. В течение дня снег может пройти в некоторых районах РТ.



Утро будет сопровождаться туманом в некоторых районах, а на дорогах может появиться тонкий слой гололеда, из-за чего участникам дорожного движения необходимо высокое внимание и осторожность.



Прогнозируется умеренное тепло: температура воздуха в дневное время будет находиться в рамках от 0 до -5 С.Стоит учитывать, что зимняя погода зачастую непредсказуема, поэтому рекомендуется периодически отслеживать актуальные метеосводки для корректировки планов на день.