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Татарстан может накрыть туман, гололед и снегопад

В этот выходной, 18 января, в республике прогно...

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В этот выходной, 18 января, в республике прогнозируются осадки в виде небольшого количества мокрого снега, по данным Гидрометцентра РТ. В течение дня снег может пройти в некоторых районах РТ.

Утро будет сопровождаться туманом в некоторых районах, а на дорогах может появиться тонкий слой гололеда, из-за чего участникам дорожного движения необходимо высокое внимание и осторожность.


Прогнозируется умеренное тепло: температура воздуха в дневное время будет находиться в рамках от 0 до -5 С.

Стоит учитывать, что зимняя погода зачастую непредсказуема, поэтому рекомендуется периодически отслеживать актуальные метеосводки для корректировки планов на день.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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