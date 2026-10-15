Татарстан будет набирать специалистов из Индии по заявкам компаний

Республика намерена системно привлекать иностранных специалистов из Индии, опираясь на конкретные запросы работодателей. Об этом на сессии «Рынок труда: проблемы и перспективы» II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. По её словам, власти обещают не нарушать трудовое законодательство, следить за безопасностью приезжих и платить им достойно.

На режимные предприятия и на высококвалифицированные должности в цифровой сфере и инжиниринге иностранцев не позовут — там ставку делают на собственные кадры. А для профессий, которые можно автоматизировать, включая кассиров, продавцов и охранников, предусмотрена переподготовка россиян.

Сотрудничество охватит несколько направлений: подбор людей под заявки компаний, контроль за соблюдением закона и обязательное возвращение работников домой после окончания контракта. Отдельно займутся связями между вузами и предприятиями. Студенты из Индии, которые учатся в российских университетах, уже изучают русский язык и проходят практику в регионе — это может стать одним из путей подготовки специалистов для местных компаний.

Стороны намерены согласовать стандарты признания квалификаций в сварке, инжиниринге, медицине и IT. Набор будет адресным: заявки на нужные профессии собирает Министерство труда, а комиссия оценивает, насколько запросы обоснованы.

Индию министр назвала стратегическим партнёром. Среди её преимуществ — демографический потенциал, специалисты с востребованными квалификациями, поток студентов и развитая институциональная инфраструктура. Сотрудничество, по словам Зариповой, должно строиться с учётом защиты прав человека, стабильности внутреннего рынка труда и сохранения кадрового суверенитета страны.