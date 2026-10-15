Грузовые самолёты из Казани полетят в Шанхай трижды в неделю
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Из Казани трижды в неделю теперь будут летать грузовые самолёты в Шанхай. Регулярные рейсы по этому направлению запустила авиакомпания China Eastern Airlines. Об этом сообщил Минпромторг Татарстана. На линии работают широкофюзеляжные лайнеры.
Отправка грузов предусмотрена по средам, пятницам и воскресеньям. По единой авианакладной товары можно везти транзитом не только в города материкового Китая, но и дальше — в Токио, Сеул, Гонконг, Сингапур, Дели и Каир.
Для экспортёров новое направление означает меньше времени на доставку, сохранность продукции и возможность быстрее откликаться на колебания спроса. Направление развивают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Незадолго до этого, в четверг, в аэропорту Казани начали тестировать терминал B. Кроме того, в планах — реконструкция терминалов 1 и 1А, что должно увеличить пропускную способность воздушной гавани.
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