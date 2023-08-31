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· Полина Модестова

Татарстан является лидером по эффективности: в РТ в преддверии 1 сентября открыли 11 школ

В Татарстане в преддверии Дня знаний 31 августа открыли 11 школ
Татарстан является лидером по эффективности: в РТ в преддверии 1 сентября открыли 11 школ

Пресс-служба Раиса РТ

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Глава РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии приема и передачи в эксплуатацию 11 новых школ. Он подчеркнул, что благодаря национальным проектам, федеральным программам и средства РТ к новому учебному году удалось построить 11 общеобразовательных организаций на общую сумму в более 17 миллиардов рублей. Помимо этого, в республике был выполнен ремонт и оснащение 139 школ, двух спортивных залов, и пищеблока в 143 школах.

Министр просвещения России обратил внимание на то, что Татарстан является лидером по эффективности работы в системе образования

«Многое, что реализуется в целом по стране, в частности, в образовании, мы берем у Вас. Всегда приводим в пример. Мы хотим взять опыт Республики Татарстан в части строительства объектов образования и тиражировать на всю страну».

Сегодня, 31 августа, были сданы школы в Алькеевском, Высокогорском, Тукаевском, Мамадышском, Арском районах и городах Набережные Челны и Казань. С 2010 по 2022 годы в РТ были построены 88 новых школ и создано больше 51 тысяч новых мест.

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