Сумма сделки составила 1,6 миллиарда рублей: Glorax построит свой первый жилой проект в Татарстане

Девелопер Glorax построит свой первый жилой проект в Татарстане

Девелоперская компания Glorax приобрела земельный участок в «Серебряном бору». Как сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ», его площадь 25 гектаров, а сумма сделки составила 1,6 миллиарда рублей. Первый транш должен поступить уже в декабре этого года.

Отмечается, что этот участок является одним из наиболее интересных и расположен на возвышенности, с видом на Волгу. Как объясняют представители компании Glorax, тот участок был выбран, что как локация является перспективной и удобно расположена. По их мнению, она будет развиваться быстрыми темпами.

Данная продажа стала уже второй в «Экорайона» - первый участок около пяти лет назад выкупили предприятия Татарстана, а полученные за него средства пошли на выплаты пострадавшим вкладчикам обанкротившихся банков, которые получили более 2,6 миллиарда рублей.