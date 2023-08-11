Сумма достигает 175 тысяч: в Татарстане сотни семей получили единовременно пособие за воспитание приемных детей

Более 400 семей Татарстана получили единовременное пособие за воспитание приемных детей

В Татарстане в этом году 412 семей, который приняли на воспитание приемных детей, получили единовременную выплату от Соцфонда РФ. Всего было направлено около 11 миллионов рублей.

Напомним, что право на получение такой выплаты имеют усыновители детей, их опекуны, попечители или приемный родители. Отмечается, что они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в стране.

Управляющий татарстанским отделением Социального фонда Эдуард Вафин рассказал, что выплата разовая. Она равная 22 909,03 рубля. Если же семья взяла на воспитание сразу несколько детей, то пособие выплачивается на каждого из них. В случае, если был усыновлен ребенок инвалид, ребенок старше семи лет, а также дети, которые являются братьями или сестрами, то сумма достигает 175 043,63 рубля.

Чтобы получить пособие, нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ. Предоставить нужно копию решения суда об усыновлении.