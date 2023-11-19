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· Алина Алмакаева

«Стрела-Ак Барс» выиграла второй тур в чемпионате России по регби-7

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«Стрела-Ак Барс» продолжает доминировать в Чемпионате России по регби-7, одерживая победу во втором туре подряд.

На групповом этапе «Стрела-Ак Барс» одолела «Красный Яр» (36:5), «Ростов» (33:0) и «ВВА-Подмосковье» (17:5), проявляя свою силу и мастерство.

Однако плей-офф оказался вызовом. В четвертьфинале команда справилась с непростым соперником «Балтийский шторм» со счетом 17:4. В полуфинале наша команда показала свою выдающуюся игру против «Енисея-СТМ», одержав победу со счетом 38:0.

Финальная игра стала настоящим испытанием для «Стрелы-Ак Барс», ведь приходилось противостоять действующему чемпиону - «Локомотиву» из Пензы. Однако, наши регбисты справились с этим вызовом, одержав победу со счетом 12:7.

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