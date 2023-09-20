«Станет первой в своем роде»: в Казани откроют универсальную школу пилотов и техников

В Казани появится универсальная школа пилотов и техников

В Татарстане открывается новая летная школа, которая будет готовить пилотов гражданской авиации, а также техников, которые смогут обслуживать воздушные суда. В республике такая школа станет первой в своем роде, сообщили в пресс-службе авиационного учебного центра

Сейчас в школе уже разработана 21 программа обучения, которые направлены как на подготовку инженерно-технического персонала, так и на частных пилотов. Они смогут получить образование и навыки, позволяющие проводить техническое обслуживание самолетов новых моделей, к примеру, МС-21 с двигателем ПД-14, Ту-214 с двигателем ПС-90а И Sukhoi Superjet. В педагогическом коллективе школы будут трудиться 23 инженера и пилота. Они приступят к обучению студентов.