Стали известны претенденты на пост зампреда Верховного суда Татарстана

Высшая квалификационная коллегия судей России опубликовала список кандидатов, претендующих на должность заместителя председателя Верховного суда Татарстана по вопросам уголовного права.

В Татарстане продолжается поиск нового руководителя Верховного суда РТ. Следующее заседание, назначенное на 21 ноября во второй половине дня, будет рассматривать заявления шести претендентов. Среди кандидатов на эту должность состоят председатель Кировского райсуда города Казани Олег Валерьевич Соколов, председатель судебного состава Верховного суда Татарстана Эдуард Ильсиярович Абдуллин, судья Верховного суда РТ Айрат Мансурович Миннуллин, заместитель председателя Верховного суда Республики Марий Эл по делам гражданского права Булат Габдулхаевич Бариев, судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Ильфат Ильшатович Фахрутдинов и судья Верховного суда Республики Башкортостан Ильгиз Рашитович Ахметдинов.