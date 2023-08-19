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Стала известна полная программа фестиваля «Вкусная Казань» на 19-20 августа

Фестиваль «Вкусная Казань» посетит шеф-повар со звездой Мишлен Влад Пискунов
Стала известна полная программа фестиваля «Вкусная Казань» на 19-20 августа

kazanfirst.ru

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В рамках гастрофестиваля «Вкусная Казань», который пройдет 19 и 20 августа, на двух площадках города, свой мастер-класс проведет известный шеф-повар из Москвы, Влад Пискунов. Он считается одним из самых талантливых шеф-поваров Москвы.

Мастер-класс, проводимый Владом Пискуновым, будет посвящен национальной татарской кухне, и участники смогут испытать свои силы в ее приготовлении. Особый интерес вызывает участие собаки-робота, которая поможет поварам секретными ингредиентами для блюд.

Полная афиша мероприятия на 19 августа:


Центр семьи "Казан"
11:00 начало работы гастрономического городка
12:00-17:00 лекторий о пищевых привычках
12:00- 18:00-Мастер-классы с дегустацией от участников фестиваля на главной сцене
16:00- Конкурс тартаров от ресторанов города
18:00-Группа «Большой куш»
21:00-Завершение работы гастрономического городка

Кремль, Двор Присутственных мест
17:00- 19:00 Мастер-классы от ресторанов-резидентов

Присутственных мест
19:00-21:00 Музыкально-гастрономический баттл между шеф-поварами ресторанов Чирем и Tatar под сет диджея Bubblegum.


Программа на 20 августа:


Центр семьи "Казан"
12:00-17:00 Лекторий о пищевых привычках
12:00-18:00 Мастер-классы с дегустацией от участников фестиваля на главной сцене
15:00 «Шеф на сцене» приготовление секретного блюда с последующей дегустаций бренд-шефом московского ресторана Матрешка Владом Пискуновым
16:00- Забег официантов
18:00- Кавер-группа Doratti
21:00-Завершение работы гастрономического городка

Кремль, Двор Присутственных мест
17:00-19:00 Мастер-классы от ресторанов-резидентов
Присутственных мест
19:00-21:00 Городская дискуссия с рестораторами «Диалоги на диване: в Казани есть»
Стоит отметить, что мероприятие проводится в 8 раз. И именно в этом году его впервые устраивают на двух площадках.


Кроме того, в 2022 году фестиваль посетило 43 000 человек и было съедено 18 тонн еды. Из них было 700 кг мяса, столько же рыбы, выпили 700 литров чая и 600 кружек кофе.
Также это мероприятие назвали "Событием года".

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