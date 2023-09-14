Стал самым ожидаемым в России: сериал «Слово пацана» о группировках Татарстана одержал победу на фестивале

Сериал «Слово пацана» о группировках Татарстана стал самым ожидаемым в России

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» подошёл к концу на сочинском курорте «Роза Хутор». В последний день мероприятия здесь показывали первые эпизоды восьмисерийного фильма режиссера Жоры Крыжовникова, который, кстати, не так давно приезжал в Казань вместе с актером Федором Бондарчуком, - «Слово пацана». На церемонии закрытия он одержал победу в номинации «Самый ожидаемый сериал».

В основе кинокартины лежит книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Она повествует об историях группировок Казани того времени. Актер Сергей Бурунов, принимавший участие в съемках, назвал сценарий сериала одним из лучших, с которым ему доводилось встречать в своей карьере.

Критики и журналисты также тепло встретили первый эпизод. Журналистка Арина Бородина в своем телеграм-канале написала, что сериал вернул ее в школьные времена. Ее коллега Сусанна Альперина также в телеграм-канале написала, что в этот раз в сериальной программе «Нового сезона» не было ничего лучше.