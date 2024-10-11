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Среди пострадавших в ДТП под Мензелинском 4 жителя Челнов

Всем оказали всю необходимую помощь

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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Главврач БСМП Челнов Марат Мухамадеев сообщил, что 4 из 9 потерпевших после столкновения 2 автобусов под Мензелинском - жители города Набережные Челны. Остальные пострадавшие - люди из других районов и РТ.

Всем оказали всю необходимую помощь. Один находится на ИВЛ.

Специалист добавил, что пассажиры получили травмы опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые и также есть пациент с пневмотораксом, пишет ГТРК “Татарстан”.

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