Новости Татарстана
· Полина Модестова

Спортсмен успел зарекомендовать себя: в Челны 23 сентября приедет известный боксер Джефф Монсон

В Челны 23 сентября приедет известный боксер Джефф Монсон
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Известный американский боксер Джесс Монсон, который в 2018 году получил российское гражданство, приедет в Татарстан. в Набережные Челны - он был приглашен в качестве почетного гостя на турнир по смешанным единоборства (ММА) «Золотая Орда-VI битва в Ледовом».

Организатор турнира и руководитель «Золотой орды» Андрей Самцов на пресс-конференции заявил, что «Снеговик» Монсон и Ледовый дворец спорта автограда - это яркое событие. Он также отметил, что спортсмен успел зарекомендовать себя, так как занимается общественной деятельностью, открывает в республике клубы на бесплатной основе для развития грэпплинга и ММА.

На турнире также пройдет благотворительный аукцион, на котором будут разыгрывать подписанные Монсоном перчатки. Деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на лечение юного жителя Набережных Челнов.

Турнир будет проходить в Ледовом дворце 23 сентября. Спортсмены Челнов в этот день сразятся с двумя бойцами из Казахстана, чемпионами из Екатеринбурга и казанским боксером.

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