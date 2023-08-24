Список пополнился: власти Канады ввели санкции против проектно-конструкторского бюро Зеленодольска

Против проектно-конструкторского бюро в Зеленодольске ввели санкции власти Канады

Стало известно, что против АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» были введены санкции властями Канады. Информация об этом была опубликована на сайте МИД страны.

Отметим, что санкционные списки Канады пополнили четыре физических, а также 29 юридических лица в военном, промышленном, атомном и финансовом секторах России.

В данном случае речь идет о банках «Зенит», Росбанк, «Уралсиб», Курчатовский институт, «Интеррос Инвест» и холдинговая компания «Интеррос», Всероссийский банк развития регионов, Невское проектно-конструкторское бюро, Улан-удэнский авиационный завод, московский машиностроительный завод «Авангард».