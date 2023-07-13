Новости Татарстана
· Полина Модестова

Создадут условия для комфортной жизни: в Татарстане хотят утвердить проект «Алтын еллар» для пенсионеров

В Татарстане хотят утвердить проект «Алтын еллар» для пенсионеров
Создадут условия для комфортной жизни: в Татарстане хотят утвердить проект «Алтын еллар» для пенсионеров

pixabay

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Созданный проект «Алтын еллар» направлена на увеличение продолжительности жизни пенсионеров. Документ был разработан представителями Минтруда РТ и опубликован на портале правительства.

Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. В рамках проекта в республике будет создана система активного досуга для женщин и мужчин, возраст которых от 55 и 60 лет соответственно. Основная задача - создать условия, которые позволят обеспечить комфортный и достойный образ жизни людей, несмотря на их возраст. Помимо этого, будут расширены возможности для получения ими образования и вовлечения людей пенсионного возраста в социальную жизнь республики.

Планируется, что на экспертизе документ будет находиться до 18 июля. Контроль за выполнением поставленных задач будет возложен на Минтруд республики.

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