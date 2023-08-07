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Сократит время проезда в два раза: трасса М-12 возводится с опережением сроком

На М-12 выполнили надвижку последнего пролета левой нитки моста через Волгу
Сократит время проезда в два раза: трасса М-12 возводится с опережением сроком

Юлия Марченко

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Уже в сентябре будет завершен подмосковный участок М-12 Москва-Казань. Как сообщает russianhighways.ru, по Московской области будет проходить 77 км этой трассы. Первые 22 км сдали в сентябре 2022 года, а оставшиеся будут сданы осенью 2023 года, что на десять месяц раньше, нежели было запланирована. Сейчас асфальт уложен уже на 95%.

Всего над строительством М-12 в Московской области сейчас работает семь тысяч человек, которые занимаются монтажом шумозащитных экранов рядом с населенными пунктами. В среднем в сутки укладываются около пяти-шести тысяч тонн. Помимо этого, выполняется нанесение разметки, проводится работа на многофункциональных хонах, где можно будет не только заправить автомобиль, но и отдохнуть. Только в Московской области таких будет четыре.

Напомним, что М-12 Москва-Казань является президентским проектом, к которому приступили в 2020 году. Трасса позволит ускорить движение на восток страны, многие города будут разгружены от потока машин, она улучшит логистику. После завершения строительства доехать от Москвы до Казани можно будет за 6,5 часов вместо 12, как это было раньше.

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