Сохранится пешеходная связь улиц: архитектурное бюро продемонстрировало проект обновления ТЦ «Кольцо»

В сети появились новые рендеры обновления ТЦ Казани «Кольцо»

Архитектурное бюро Heads Group в своем телеграм-канале опубликовали доработанные рендерные фотографии того, как будет выглядеть торговый центр «Кольцо» после проведения реконструкции.

Представители архитектурного бюро заявили, что в сети сейчас вновь все стали говорить о преображении ТЦ, а также публиковать неактуальные рендеры. Бюро же не смогло оставить это без внимания и приняли решение продемонстрировать свежие визуализации предстоящих работ. Сейчас проект находился на стадии согласование. Подробнее о нем можно узнать на официальном сайте.

В проекте говорится, что сетчатый фасад, который будет закрывать объем здания по всему периметру, был создан по аналогии с кружевными занавесками, которые традиционно используются в домах Татарстана. Также отмечается, что внутренняя часть нового здания наполняется площадями под разные функции. Переходной же зоной между уже существующей и новой частью торгового комплекса станет артиум, благодаря которому сохранится пешеходная связь между Бутлерова и Пушкина.