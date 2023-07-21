«Сохранит благополучие республики»: в Татарстане запретят завозить овец для Курбан-байрама с других регионов

В Татарстан в 2024 году запретят завозить овец для Курбан-байрама из других регионов

В Татарстане в следующем, 2024, году будет запрещен ввоз овец для Курбан-байрама из других регионов. Такая мера является необходимой, чтобы сохранить благополучия республики, отметил замначальника ГУ Ветеринарии Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

Он отметил, что ограничения будут введены в связи с рисков ввоза больных овец в благополучный по заболеваниями животных регион. На данный момент ветеринарной службой и ДУМ Татарстана согласовывается приобретение жертвенных животных лишь в республике.

Напомним, что в 2023 года на Курбан-байрам в Татарстане было принесено в жертву больше 13,8 тысячи овец, из которых больше 5,8 - в Казани.