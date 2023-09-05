Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания

В Татарстане почти завершилась уборочная кампания 2023 года

В Татарстане аграрии на данный момент собрали больше 3,6 миллиона тонн зерна. Уборка подошла к концу на 98% площадей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на брифинге в кабмине республики. С его слов, остальное убрать лишь 25 тысяч га. Всего в закрома республики, со слов министра, поступило 3,661 миллиона тонн зерна в бункерном весе.

В этом году урожайность составила в среднем 25,8 ц/га. За год до этого показатель был 36,9 ц/га.

Как рассказал Марат Зяббаров, причина такого снижения урожайности по республике - заморозки в начале мая, когда температура опускалась до -12, а также засуха в период вегетации, когда выпало лишь 48% осадков от нормы.

Напомним, что в прошлом году аграрии Татарстана намолотили больше 5,2 миллиона тонн зерна.