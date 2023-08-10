Собирают на оборудование в детскую больницу: в Татарстане предпринимателей атаковали мошенники

В Татарстане мошенники звонят предпринимателям от имени Роспотребнадзора и собирают деньги

Управление Роспотребнадзора по РТ сообщает, что предприниматели в Набережных Челнах стали получать звонки с номера 8(906)025-33-33. Неустановленное лицо представляется начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора и предлагает принять участие в сборе средств на приобретение медицинского оборудования, томографа, в детскую больницу.

Отмечается, что управление не имеет никакого отношения к подобным действия и не осуществляет сбор средств на какие-либо цели, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не обращается с просьбой об оказании услуг и не предлагает оказание платных услуг.