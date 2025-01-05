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Снова закрыли каток в парке «Черное озеро»

Работа временно приостановлена сложившейся аном...

пресс-служба мэрии Казани

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Работа временно приостановлена сложившейся аномально тёплой погоды. Соответствующее сообщение распространила дирекция парков и скверов.

Представители заявили, что предпринимаются все усилия для того, чтобы каток начал принимать посетителей как можно скорее.

Напомним, что каток в парке был закрыт 2 января из-за неожиданно тёплой погоды. Казанцы были предупреждены о потенциальных травмах при катании на коньках. Кроме того, были отменены запланированные мероприятия. Поначалу ожидалось, что каток возобновит работу 4 января, но впоследствии его закрытие было продлено.

3 января 2025 года стало самым тёплым днём за последние 105 лет, тем самым обновив рекорд 1920 года. Прогнозы метеорологов указывают на активное воздействие североатлантических циклонов на территорию Татарстана, что привело к увеличению средних температур на 5–7 градусов выше обычного. Однако в ближайшее время в регионе ожидается похолодание.

Зимние погодные аномалии, несмотря на их редкость, могут существенно влиять на планы горожан, вынуждая их пересматривать графики мероприятий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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