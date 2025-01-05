Снова закрыли каток в парке «Черное озеро»
пресс-служба мэрии Казани
Работа временно приостановлена сложившейся аномально тёплой погоды. Соответствующее сообщение распространила дирекция парков и скверов.
Представители заявили, что предпринимаются все усилия для того, чтобы каток начал принимать посетителей как можно скорее.
Напомним, что каток в парке был закрыт 2 января из-за неожиданно тёплой погоды. Казанцы были предупреждены о потенциальных травмах при катании на коньках. Кроме того, были отменены запланированные мероприятия. Поначалу ожидалось, что каток возобновит работу 4 января, но впоследствии его закрытие было продлено.
3 января 2025 года стало самым тёплым днём за последние 105 лет, тем самым обновив рекорд 1920 года. Прогнозы метеорологов указывают на активное воздействие североатлантических циклонов на территорию Татарстана, что привело к увеличению средних температур на 5–7 градусов выше обычного. Однако в ближайшее время в регионе ожидается похолодание.
Зимние погодные аномалии, несмотря на их редкость, могут существенно влиять на планы горожан, вынуждая их пересматривать графики мероприятий.
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