Снялись в программе Еленой Малышевой: врачи Челнов на Первом канале рассказали о чудесном спасении пациента

Врачи из БСМП Набережных Челнов снялись в программе с Еленой Малышевой на Первом канале

Специалисты БСМП Набережных Челнов приняли участие в съемках программы «Здоровье» с Еленой Малышевой. В эфире можно будет увидеть главного хирурга БСМП Рамиса Анверовича Якубова, кардиохирурга Рашида Зуфаровича Садыкова, рентгенхирурга Марата Равилевича Шарафутдинова, а спасенным пациентов был Азат Альбертович Заляев.

В программе специалисты рассказали о случае спасения пациента, у которого диагностировали острое расслоением аорты. Команда хирургов БСМП Набебежных Челнов провела сложную операцию по эндопротезированию аорты, установила несколько стентов, которые позволили сохранить жизнь пациенту.

В эфир этот выпуск программы «Здоровье» выйдет 3 сентября. Посмотреть его можно будет на Первом канале в 8:10 утра.