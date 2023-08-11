Новости Татарстана
· Полина Модестова

Снялись в программе Еленой Малышевой: врачи Челнов на Первом канале рассказали о чудесном спасении пациента

Врачи из БСМП Набережных Челнов снялись в программе с Еленой Малышевой на Первом канале
Снялись в программе Еленой Малышевой: врачи Челнов на Первом канале рассказали о чудесном спасении пациента

БСМП Набережные Челны

Подписаться в Telegram

Специалисты БСМП Набережных Челнов приняли участие в съемках программы «Здоровье» с Еленой Малышевой. В эфире можно будет увидеть главного хирурга БСМП Рамиса Анверовича Якубова, кардиохирурга Рашида Зуфаровича Садыкова, рентгенхирурга Марата Равилевича Шарафутдинова, а спасенным пациентов был Азат Альбертович Заляев.

В программе специалисты рассказали о случае спасения пациента, у которого диагностировали острое расслоением аорты. Команда хирургов БСМП Набебежных Челнов провела сложную операцию по эндопротезированию аорты, установила несколько стентов, которые позволили сохранить жизнь пациенту.

В эфир этот выпуск программы «Здоровье» выйдет 3 сентября. Посмотреть его можно будет на Первом канале в 8:10 утра.

Следующая новость ↓

Популярное

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной
Интересное в Казани
23 часа назад

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной

Лонгриды

день назад

А ведь люди так живут: в Казани можно купить квартиру за 1 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

вызвать службу от личинок

Лонгриды

22 часа назад

Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Интересное в Казани

3 дня назад

Недержание мочи, запоры и дискомфорт в интимной жизни: как девушкам из Казани избавиться от деликатных проблем после родов

оцилиндровка цена в Москве

Новости Казани

день назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Новости Казани

19 часов назад

Резервируют десять земельных участков: в Казани появится новая развязка

Новости Татарстана

день назад

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Новости Татарстана

19 часов назад

Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище

Новости Казани

день назад

Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми
Новости Казани
2 дня назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Новости Казани

35 минут назад

Признан пригодным для проведения работ: в Казани отреставрируют здание Александровского детского приюта

Интересное в Казани

день назад

Обзор на пригород Казани: какой район выбрать для собственного дома?

Новости Татарстана

40 минут назад

Снялись в программе Еленой Малышевой: врачи Челнов на Первом канале рассказали о чудесном спасении пациента

Новости Татарстана

час назад

Выпустит беспилотный бронеавтомобиль: «Ремдизель» разрабатывает авто для штурмовых групп
Стопроцентное участие РТ в уставном капитале: в Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест»
Новости Татарстана
20 минут назад

Стопроцентное участие РТ в уставном капитале: в Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест»

Новости Казани

14 часов назад

Зафиксировали 104 аварии: в Казани накануне два человека были сбиты насмерть

Новости Казани

15 часов назад

Получат навыки шлифовки: в Казани пройдет мастер-класс для детей, где они сделают подставку для фото

Новости Казани

16 часов назад

Можно обменяться одеждой: в Казани пройдет летний своп-маркет
Транспорт исчерпал свой ресурс: жителей Казани предупредили о предстоящих задержках общественного транспорта
Новости Татарстана
55 минут назад

Транспорт исчерпал свой ресурс: жителей Казани предупредили о предстоящих задержках общественного транспорта