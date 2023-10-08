Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Бывший председатель Госкомитета по кинематографии Татарстана, Зуфар Бухараев, скончался на 79-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердил председатель союза кинематографистов РТ, Ильдар Ягафаров.

Бухараев был идейным вдохновителем Мусульманского кинофестиваля «Золотой Минбар», а также руководил проведением первого кинофестиваля в 2004 году. Он активно занимался различными кинопроектами, включая игровое, документальное и мультипликационное кино.

Прощание состоится во вторник, 10 октября. Подробности о времени и месте похорон будут объявлены завтра.