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СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани

Несовершеннолетние якобы избили бойца

Екатерина Елисеева

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Председатель СК РФ Бастрыкин попросил проверить сообщения о поставленном на колено инвалида-участника специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Проверка началась из-за сведений о противоправных действиях в отношении участника спецоперации. Несовершеннолетние якобы избили бойца. Все это они снимали на видео.

По предварительной информации, причин для начала ссоры не было. Теперь СК Татарстана предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани.

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