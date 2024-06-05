СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани
Екатерина Елисеева
Председатель СК РФ Бастрыкин попросил проверить сообщения о поставленном на колено инвалида-участника специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Проверка началась из-за сведений о противоправных действиях в отношении участника спецоперации. Несовершеннолетние якобы избили бойца. Все это они снимали на видео.
По предварительной информации, причин для начала ссоры не было. Теперь СК Татарстана предстоит установить обстоятельства произошедшего.
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