СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани

Председатель СК РФ Бастрыкин попросил проверить сообщения о поставленном на колено инвалида-участника специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Проверка началась из-за сведений о противоправных действиях в отношении участника спецоперации. Несовершеннолетние якобы избили бойца. Все это они снимали на видео.

По предварительной информации, причин для начала ссоры не было. Теперь СК Татарстана предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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