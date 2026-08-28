Экономика

МРОТ в 2027 году может вырасти до 32,7 тысячи рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Игорь Балынин из Финансового университета при п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Минимальный размер оплаты труда в России к 2027 году может увеличиться до 32,7 тысячи рублей. Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии для ТАСС.

По расчетам специалиста, показатель будет находиться в диапазоне от 31,6 до 32,7 тысячи рублей, если сохранятся нынешние темпы индексации.

Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. За последние периоды он заметно вырос: в 2025 году — на 16,2%, в 2026 году — на 20,74%.

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