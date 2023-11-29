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· Виктория Козырева

Сервис доставки "Лента Онлайн" провел первый клиентский день в Казани

Сервис доставки "Лента Онлайн" провел первый клиентский день в Казани

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25 ноября, в магазине "Лента" на Павлюхина 91, прошел клиентский день «Лентим вместе». Известный ритейлер организовал мероприятие в необычном формате, чтобы познакомиться со своими покупателями и открыто рассказать и показать все секреты сборки онлайн-заказов собственного сервиса доставки "Лента Онлайн" и показать, что комплектовщики - эксперты качества и им можно доверять свои онлайн покупки. Участниками стали 10 счастливчиков, кто успел зарегистрироваться на специальном сайте мероприятия.

Гостям мероприятия рассказали о главном рабочем инструменте комплектовщика - терминале сбора данных (ТСД), благодаря которому в заказе оказываются только те товары, которые выбрал клиент. Но если их не окажется в наличии на момент сборки, сборщик обязательно позвонит и предложит замену.

Чтобы продемонстрировать свою работу, сборщики вместе с гостями отправились в торговый зал, чтобы собрать заказ и продемонстрировать, на что обязательно обращают внимание. Например, при подборе фруктов, в первую очередь, комплектовщики обращают внимание на их внешний вид. Плоды должны быть без вмятин и других дефектов – отбирают только самые спелые и свежие.

При подборе мяса обращают внимание на внешний вид и запах, а остаточный срок годности товаров должен быть не менее 60%.Если вдруг у выбранного товара все же срок годности меньше, комплектовщик обязательно позвонит и согласует с клиентом. В завершении встречи каждый гость получил приятных подарок: фирменный шоппер с продуктами собственных торговых марок, и общим фото на память.

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