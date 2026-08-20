Новости Татарстана

Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, но без осадков не обойдется. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а локально возможен и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер сначала подует с юго-востока, а затем сменится на северо-западный. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, при порывах — до 14 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать 15–20 метров в секунду, так что зонты лучше держать покрепче.

Температура воздуха днем прогреется от +20 до +25 градусов. При этом на востоке региона будет заметно жарче — до +29. Самый теплый воздух ожидается именно там.

В такую погоду стоит планировать день с учетом дождей: в некоторых районах они могут быть довольно интенсивными. Но в целом лето продолжается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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