Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, но без осадков не обойдется. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а локально возможен и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер сначала подует с юго-востока, а затем сменится на северо-западный. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, при порывах — до 14 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать 15–20 метров в секунду, так что зонты лучше держать покрепче.

Температура воздуха днем прогреется от +20 до +25 градусов. При этом на востоке региона будет заметно жарче — до +29. Самый теплый воздух ожидается именно там.

В такую погоду стоит планировать день с учетом дождей: в некоторых районах они могут быть довольно интенсивными. Но в целом лето продолжается.