Новости Татарстана

Сария Сабурская предупредила татарстанцев о мошенниках, звонящих от ее имени

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане появились мошенники, которые звонят жителям от имени уполномоченного по правам человека Сарии Сабурской. Они сообщают о какой-то проверке и пытаются втереться в доверие.

Сама Сабурская уже отреагировала. В своем телеграм-канале «Макс» она написала, что такие звонки не совершает. «Я таких звонков не совершаю. Если вам поступил подобный звонок, будьте осторожны», — предупредила омбудсмен.

Она также советует не передавать незнакомым личные данные и не выполнять их указания. Любой подозрительный звонок от имени чиновника — повод положить трубку.

Ранее в республике уже фиксировали похожую схему: лжеполицейские с поддельными удостоверениями ходили по квартирам и под видом переписи собирали биометрические данные. Так что осторожность в таких делах лишней не бывает.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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