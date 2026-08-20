Сария Сабурская предупредила татарстанцев о мошенниках, звонящих от ее имени

В Татарстане появились мошенники, которые звонят жителям от имени уполномоченного по правам человека Сарии Сабурской. Они сообщают о какой-то проверке и пытаются втереться в доверие.

Сама Сабурская уже отреагировала. В своем телеграм-канале «Макс» она написала, что такие звонки не совершает. «Я таких звонков не совершаю. Если вам поступил подобный звонок, будьте осторожны», — предупредила омбудсмен.

Она также советует не передавать незнакомым личные данные и не выполнять их указания. Любой подозрительный звонок от имени чиновника — повод положить трубку.

Ранее в республике уже фиксировали похожую схему: лжеполицейские с поддельными удостоверениями ходили по квартирам и под видом переписи собирали биометрические данные. Так что осторожность в таких делах лишней не бывает.