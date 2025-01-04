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С января повысилась стоимость проезда до сёл и деревень Нижнекамского района

С первого дня 2025 года жители Нижнекамского ра...

Пресс-служба по НМР

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С первого дня 2025 года жители Нижнекамского района ощутили повышение тарифов на пригородные маршруты, передаёт НТР24. Увеличение составило около 11,5%, что существенно отразилось на бюджете пассажиров. Теперь поездка до посёлка Камские Поляны обойдётся в 175 рублей, а до самой дальней точки района — села Троицкое — в 297 рублей. Чуть менее затратной окажется поездка в деревню Елантово — 295 рублей. Для посещения Городища потребуется выложить 280 рублей, Старошешминска — 222 рубля, а Кармалов — 273 рубля.

Тем, кто планирует поездку в Борки, предстоит заплатить 54 рубля, а дорога до Каенлов будет зависеть от выбранного маршрута: через Сухарево — 154 рубля, через Уську — 83 рубля.

Стоит напомнить, что с 1 января 2025 года в городе Нижнекамске также увеличена стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей. Кроме того, изменения коснулись и некоторых межмуниципальных маршрутов, связывающих район с соседними регионами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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