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Рустем Нуриев показал эскиз будущего здания ЗАГСа в Елабуге

Глава города Рустем Нуриев выложил у себя в тел...

Рустем Нуриев

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В Елабуге могут возвести новое здание ЗАГСа. По предварительным данным, строение появится около центра «Созвездие». В настоящее время специалисты проводят проектные работы.

Глава города Рустем Нуриев выложил у себя в телеграме один из вариантов облика нового учреждения. Чиновник предложил местным жителям использовать этот же проект, что был осуществлен в Азнакаево.

Известно, что действующее здание учреждения — это пристрой к дому, который находится на пр. Мира на 1-ой линии. Новое строение появится в 4-м мкр-не Елабуги.

Ранее мы писали о том, что на ремонт Станции скорой помощи Казани потратят 9,5 миллионов рублей. Сведения опубликованы на портале государственных закупок. Подать заявку на участие в аукционе нужно до 11 сентября. Подрядную организацию выберут 13 сентября 2024 года. Все ремонтыне работы должны будут проделаны до 1 декабря 2024 года.

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