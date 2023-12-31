Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Руководство УФСИН по Татарстану выполнило желания трех юных казанцев

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Татарстан активно приняло участие во всероссийской инициативе «Елка Желаний», осуществляя мечты трех маленьких жителей Казани.

В преддверии наступающего Нового года начальник УФСИН России по Республике Татарстан, генерал-майор внутренней службы Эдуард Хиалеев, исполнил мечту пятилетнего Анвара и четырехлетней Тансылу. Руководитель пенитенциарного ведомства региона вручил мальчику велосипед, а девочке – снегокат.

Мечту пятилетней девочки из Казани по имени Теона реализовал заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан, Ильназ Фахреев. Он вручил девочке велосипед.

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