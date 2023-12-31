Руководство УФСИН по Татарстану выполнило желания трех юных казанцев

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Татарстан активно приняло участие во всероссийской инициативе «Елка Желаний», осуществляя мечты трех маленьких жителей Казани.

В преддверии наступающего Нового года начальник УФСИН России по Республике Татарстан, генерал-майор внутренней службы Эдуард Хиалеев, исполнил мечту пятилетнего Анвара и четырехлетней Тансылу. Руководитель пенитенциарного ведомства региона вручил мальчику велосипед, а девочке – снегокат.

Мечту пятилетней девочки из Казани по имени Теона реализовал заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан, Ильназ Фахреев. Он вручил девочке велосипед.