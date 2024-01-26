Новости Татарстана
· Артем Акчурин

«Рубин» одержал вторую победу на сборах в Турции

«Рубин» одержал вторую победу на сборах в Турции

ФК РУБИН

Подписаться в Telegram

Казанский «Рубин» одержал уже вторую победу на сборах в Турции. В ходе контрольного матча соперником команды выступала болгарская «Славия».

В основном составе команды главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выпустил Валентина Пальцева и Касру Тахери, которые находятся на этапе просмотра. На футбольном поле также появился новый игрок клуба — австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай.

В первом тайме болгарский клуб не смог забить пенальти.

В период второго тайма на 55-й минуте был открыт счет. Футболист «Славии» отправил мяч в свои ворота. Далее, гол забил Олег Иванов, сделав счет 2:0.

На 77-й минуте болгары отыграли один мяч. Окончательный счет установил Никола Чумич. Матч был завершен со счетом 3:1 в пользу «Рубина».

Ранее, «Рубин» на 4,5 года подписал австрийского нападающего.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани началось строительство высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

Полезное

8 часов назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

жидкие обои плесень

Новости Татарстана

день назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Интересное в Казани

3 дня назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

монтаж водонагревателя в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

Новости Татарстана

5 часов назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

Новости Татарстана

день назад

Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ
Лонгриды
2 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

52 минуты назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Полезное

8 часов назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Татарстана

час назад

«Рубин» одержал вторую победу на сборах в Турции

Новости Татарстана

час назад

За год Татарстан сэкономил 4,5 млрд рублей на госзакупках
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
7 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

час назад

В Челнах создадут технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности

Новости Татарстана

2 часа назад

Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Всероссийская детская Фольклориада пройдет в Казани в 2024 году
Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Интересное в Казани
4 дня назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию