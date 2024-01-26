«Рубин» одержал вторую победу на сборах в Турции

Казанский «Рубин» одержал уже вторую победу на сборах в Турции. В ходе контрольного матча соперником команды выступала болгарская «Славия».

В основном составе команды главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выпустил Валентина Пальцева и Касру Тахери, которые находятся на этапе просмотра. На футбольном поле также появился новый игрок клуба — австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай.

В первом тайме болгарский клуб не смог забить пенальти.

В период второго тайма на 55-й минуте был открыт счет. Футболист «Славии» отправил мяч в свои ворота. Далее, гол забил Олег Иванов, сделав счет 2:0.

На 77-й минуте болгары отыграли один мяч. Окончательный счет установил Никола Чумич. Матч был завершен со счетом 3:1 в пользу «Рубина».

Ранее, «Рубин» на 4,5 года подписал австрийского нападающего.