Казанский «Рубин» на 4,5 года подписал австрийского нападающего

В казанский «Рубин» перешел новый нападающий из Австрии Дандан Шабанхаджай. Ранее он выступал за «Муру» — словенский футбольный клуб из города Мурска-Собота. Контракт с казанским клубом был подписан на 4,5 года.

Шабанхаджай будет выступать под 99 игровым номером. Футболист вступил в команду на сборах в Турции.

В текущем сезоне Словенского чемпионата австрийский спортсмен в 19 матчах забил семь голов.

Ранее, «Рубин» одержал победу над сербской командой на сборах в Турции.