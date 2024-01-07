Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кори в РТ

Роспотребнадзор пояснил, что в РТ нет вспышки кори.

«За 2023 год зарегистрировано 146 случаев, с начала 2024-го — 5 случаев кори. В Кукморе зарегистрирован случай кори при обращении пациента по прикреплению полиса в вятскополянскую ЦРБ. За контактными установлено медицинское наблюдение, проводится вакцинация», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Глава Вятских Полян Валерий Машкин попросил горожан не ездить в Татарстан. Так как в регионе неблагоприятная эпидемическая ситуация.