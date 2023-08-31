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Решил отомстить ребенку: было отменено оправдание челнинцу, сбросившему девочку с качелей

Верховный суд России отменил оправдание сбросившего девочку с качелей жителя Челнов
Решил отомстить ребенку: было отменено оправдание челнинцу, сбросившему девочку с качелей

Яна Лаушкина

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Верховный суд РФ 31 августа отменил оправдание жителя Набережных Челнов Рамиза Шаймиева, которого обвиняют в нанесении побоев шестилетней девочке, сообщает evening-kazan.ru.

Напомним, что происшествие имело место в июне 2021 года. Тогда Шаймиев, отец девочки в возрасте четырех лет, решил, что в падении его дочки с качелей виновата другой ребенок, который находился на другом конце качели. Мужчина решил ей отомстить: велел девочке сесть на качели, а после ударил противоположный конец о землю с такой силой, что пострадавшая взлетела в воздух и упала.

В результате ребенок получил травмы. Ее отец принять решение добиваться привлечения агрессора к уголовной ответственной. Мировым судьей судебного участка №24 Челнов Шаймиева признали виновным в нанесении побоев. Его приговорили к четырем месяцам исправительных работ условно.

Городской суд Челнов в апелляции оставил это решение в силе, но Шестой кассационный суд в Самаре отменил обвинительный приговор.

Позже заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев все же согласился с жалобами тца пострадавшей девочки и представил в Верховный суд РФ кассационное представление об отмене решения самарского суда. В результате приговор челнинского мирового суда был оставлен в силе.

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