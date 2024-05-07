Ремонт дорог в Иннополисе обойдётся почти 28 млн рублей

В Республике Татарстан планируется потратить более 27,7 млн рублей на ремонт дорожно-уличной сети и тротуаров в Иннополисе.

Будут восстановлены участки дороги у университета Иннополис (ул. Университетская, д. 1) и заезд на парковку университета (на ул. Спортивная), а также еще пять участков по улице Спортивная (по адресам №100, 120, 132, 136 и 140). Общая протяженность данных участков составляет 291 метр.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет республиканского бюджета. Подача заявок закончится 22 мая, выбор исполнителя запланирован на 24 мая. Подрядчик должен будет немедленно приступить к работам и завершить их до 11 ноября текущего года.