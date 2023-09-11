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· Полина Модестова

Регистрация будет идти еще две недели: Казань готовится к национальному полумарафону – 2023

До 25 сентября открыта регистрация на Казанский национальный полумарафон – 2023
Регистрация будет идти еще две недели: Казань готовится к национальному полумарафону – 2023

pixabay

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Полным ходом идет регистрация на Казанский национальный полумарафон - 2023. Его проведут в столице Татарстана с 29 сентября по 1 октября 2023 года. Участники смогут принять участие в дистанция на 3, 10 и 21,1 км, а также в детских стартах и посетить спортивную выставку.

Все дистанции имеют свои возрастные ограничения: 21,1 км - от 18 лет, 10 км - от 16 лет, 3 км - от 11 лет. Расстояния участникам нужно будет преодолеть за три часа, полтора часа и 30 минут соответственно, сообщают организатор. Регистрация будет идти до 25 сентября включительно. Чтобы принять участие, необходима медицинская справка.

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