Регистрация будет идти еще две недели: Казань готовится к национальному полумарафону – 2023

До 25 сентября открыта регистрация на Казанский национальный полумарафон – 2023

Полным ходом идет регистрация на Казанский национальный полумарафон - 2023. Его проведут в столице Татарстана с 29 сентября по 1 октября 2023 года. Участники смогут принять участие в дистанция на 3, 10 и 21,1 км, а также в детских стартах и посетить спортивную выставку.

Все дистанции имеют свои возрастные ограничения: 21,1 км - от 18 лет, 10 км - от 16 лет, 3 км - от 11 лет. Расстояния участникам нужно будет преодолеть за три часа, полтора часа и 30 минут соответственно, сообщают организатор. Регистрация будет идти до 25 сентября включительно. Чтобы принять участие, необходима медицинская справка.