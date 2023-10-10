Новости Татарстана
· Полина Модестова

Регион достиг рекордного показателя: татарстанцы могут проголосовать за сельское хозяйство республики

Жители Татарстана могут проголосовать за сельское хозяйство республики
Регион достиг рекордного показателя: татарстанцы могут проголосовать за сельское хозяйство республики

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На сайте достижения.рф. появилась возможность проголосовать за сельскохозяйственную отрасль Татарстана. Напомним, что в 2022 году регион достиг рекордного показателя в производстве молока и урожая хлеба.

Татарстан на данный момент находится в лидерах среди регионов страны по сельскому хозяйству. К примеру, по производству молока республика держит первое место, а по выращиванию картофеля - второе. Татарстан также входит в десятку лучших по производству мяса скота и птицы, зерна, сахарной свеклы, яиц среди регионов России.

Голосование на сайте достижения.рф будет идти до 30 ноября 2023 года.

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