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Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода

До 25 градусов тепла прогреется воздух в Татарстане в начале следующей недели
Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода

Ольга Подольская

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В Татарстане на предстоящих выходных сохранится теплая погода без осадков, сообщают синоптики гидрометцентра республики.

В Казани завтра. 2 сентября, ожидается переменная облачность, а ночью температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В низких местах возможно похолодание до 7-9 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов.

По Татарстану на выходных ночью ожидается 5-12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Местами в начале следующей недели возможны кратковременные дожди. Днем все также будет сохраняться теплая погода - до 20-25 градусов.

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