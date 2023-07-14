Размер выплат был утвержден: стало известно, сколько будут получать члены Конституционного совета РТ

Озвучен размер выплат для членов Конституционного совета Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил размер выплат для членов Конституционного совета республики. Указ был опубликован на сайте главы региона.

Согласно прикрепленному документу, размер ежемесячного денежного вознаграждения будет установлен в кратном размере от ежемесячного денежного вознаграждения министра Татарстана - 44,4 тысячи рублей.

Зарплата члена Конституционного совета будет составлять 101,5 тысячи рублей. Председатель совета будет зарабатывать 82,3 тысячи рублей. Та же сумма полагается и омбудсменам Татарстана. Решение о премировании будет принимать комиссия при главе республики.