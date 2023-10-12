Расширит спектр услуг: республиканская стоматологическая клиника переедет в новое здание

Республиканская стоматологическая клиника переедет в другое здание и расширит спектр услуг

Республиканская стоматологическая поликлиника готовится к долгожданному переезду. Известно, что новое здание и его оснащения позволят расширить спектр услуг и принять больше пациентов. Расположится поликлиника у метро «Авиастроительная».

Главный врач ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ РТ» Лейсан Муратова рассказала, что в поликлинике оказываются услуги по стоматологии хирургической, детской, терапевтической, ортопедической, а также проводится профилактика кариеса зубов.

Здание поликлиники было построено около 40 лет назад и с момента ввода в эксплуатацию здесь не проводили капитальный ремонт и не обновляли коммуникации.

Новое же здание стоматологии, сообщает trt-tv.ru, - только после ремонта. Теперь поликлиника сможет вместить большее количество пациентов. Помимо того, будет расширен и спектор услуг благодаря новому уникальному оборудованию. К примеру, благодаря операционному микроскопу врачам удастся разглядеть проблему на начальном этапе.