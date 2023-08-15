Рашид Рахимов может лишиться поста главного тренера «Рубина»
premierliga.ru
Главного тренера «Рубина» пообещали уволить, если он не исправит положение команды. А дали Рашиду Рахимову на это две игры.
Напомним, Рахимов пришёл в команду год назад. Он помог «Рубину» выиграть Первую лигу и подняться в Российскую Премьер-Лигу. Из неё же казанские игроки вылетели сезон назад.
Стоит отметить, что сейчас «Рубин» проиграл 4 игры подряд.
«Главное не упасть лицом в грязь, но если падаешь, то нужно подняться», - любит говорить Рахимов.
И сейчас действительно тот случай, когда пора подниматься.