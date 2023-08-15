Рашид Рахимов может лишиться поста главного тренера «Рубина»

Главного тренера «Рубина» пообещали уволить, если он не исправит положение команды. А дали Рашиду Рахимову на это две игры.

Напомним, Рахимов пришёл в команду год назад. Он помог «Рубину» выиграть Первую лигу и подняться в Российскую Премьер-Лигу. Из неё же казанские игроки вылетели сезон назад.

Стоит отметить, что сейчас «Рубин» проиграл 4 игры подряд.

«Главное не упасть лицом в грязь, но если падаешь, то нужно подняться», - любит говорить Рахимов.

И сейчас действительно тот случай, когда пора подниматься.