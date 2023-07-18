Раньше даже не были знакомы: глава Следкома следит за ходом расследования убийства на детской площадке в Челнах
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю по РТ Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве молодого человека в Набережных Челнах.
Напомним, что происшествие имело место 6 июля 2023 года. На территории детской площадки, расположенной на бульваре Цветочный, произошла ссора между местными жителями на почве неприязненных отношений. В результате 35-летний местных житель нанес ранее незнакомому ему молодому человеку удар ножом в живот. От полученной травмы последний скончался уже в медучреждении.
После задержании подозреваемый полностью признал свою вину. Были проведены все необходимые следственные действия направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.