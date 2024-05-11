Раменбет Royal Coins 2: Hold and Win - пасхальный слот 2024

Когда весна вступает в права, стартуют многие инициативы в разных отраслях, и гемблинг не исключение. Перед Пасхой на сайте Раменбет казино разыгрывается настоящее действо — фестиваль азарта и ярких эмоций. В рамках проекта с соревновательным духом гемблеры имеют шанс насладиться лучшими слотами от топовых студий, включая Royal Coins 2: Hold and Win. В релизе провайдер Playson представил собственное прочтение фруктовой классики.

Главный фаворит гемблеров - Royal Coins 2: Hold and Win

Аппарат с тремя барабанами и красочными плодами в качестве символов подтверждает, что все гениальное просто. Игроку предстоит собирать сахарные арбузы, сочные груши, пикантные лимоны и другие фрукты с ягодами — для награды выстраивают три пиктограммы в ряд. Но об особой благосклонности удачи засвидетельствует значок с тремя семерками. Если он попадется в игре, Раменбет казино выплатит до 5000 монет. Как и остальные игровые слоты от Playson, автомат обладает достойным возвратом — 95.64 %. Это продукт, выдающий крупные призы — релиз относится к высоковолатильным. Повышает напряжение и шансы на куш призовой раунд Hold and Win.

Пасхальный турнир на Ramenbet

Фестиваль «Охота на яйца» — мероприятие для инициативных игроков, готовых тестировать на Раменбет казино разнообразные игровые слоты и получать за это презенты. На вознаграждения портал выделил $400,000. Призовой фонд будет распределен между гемблерами:

● 20 лидеров всего турнира получат от $7,500 до $50,000 и гаджеты Apple.

● 30 активистов еженедельных лидербордов будут поощрены премиями от $50 до $500.

Часть наград Раменбет казино выдаст фриспинами. Требования к участникам минимальные: необходимо зарегистрироваться на портале и делать ставки от $0.2. Также выбирать предстоит отобранные для турнира слоты, перейдя в соответствующий раздел. Внимание! Бесплатные вращения в рамках соревнований предоставляются с условием х3 отыгрыша.

Щедрые бонусы и промокоды

Раменбет казино создает комфортные и выгодные условия для гемблинга. Новички и завсегдатаи платформы могут рассчитывать на многочисленные поощрения. Дебютантов портал приветствует пакетом подарков, в который входят фриспины для игровых слотов, фрибеты, ваучер для лайв-casino. Также клуб готов наградить за первое пополнение баланса.

Постояльцы игорного дома тоже получают «плюшки» за взнос на депозит. В интересах гемблеров демонстрировать активность. В таком случае игрок быстро продвигается по программе лояльности, а вместе с движением по уровням растет и кешбэк.

Другие пасхальные слоты

В турнирной коллекции Раменбет казино собрало настоящие жемчужины iGaming. Можно запустить классические игровые слоты на пасхальную тематику — Easter Heist от Bgaming, Easter Island от Yggdrasil, Easter Surprise от Playtech. Или же изучить на практике достоинства нашумевших Space Wars, The Dog House Megaways, Sugar Rush 1000.

Итоги

Весенний розыгрыш призов и премий — удачный повод познакомиться с Раменбет казино и знаменитыми игровыми слотами. Гембл-портал подстегивает к активности не только подарками, разыгрываемыми в рамках турнира, но и бонусами. При этом платформа подготовила для соревнований эксклюзивную подборку релизов, в которой каждый продукт достоин изучения.