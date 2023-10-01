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· Алина Алмакаева

Раис Татарстана в День пожилых людей призвал своим позвонить близким

Раис Татарстана в День пожилых людей призвал своим позвонить близким

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В Международный день пожилых людей Рустам Минниханов - глава Татарстана, призвал в своих социальных сетях поздравить старшее поколение с их днём.

"Сегодня мы отмечаем праздник наших дедушек и бабушек - День пожилых людей. Я призываю вас навестить или позвонить своим родным и близким, не забывая уделить должное внимание нашим старшим гражданам".


Он также обратился на татарском языке, чтобы пожелать всем пожилым людям здоровья, счастья и долгих лет жизни.

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