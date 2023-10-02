Работа ведется целенаправленно и системно: с начала СВО их Нижнекамска отправили 55 тонн гуманитарного груза

Из Нижнекамска с начала СВО отправили 55 тонн гуманитарного груза

В зону проведения СВО и жителям Рубежного и Лисичанска, над которыми взял шефство Татарстан, было отправлено 55 тонн гуманитарного груза. Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, выступая на деловом понедельнике, поручил и впредь поддерживать участников СВО и жителей городов ЛНР.

Он отметил, что Нижнекамск ведет эту работу ведет целенаправленно и системно, передает «Татар-Информ». Только на прошлой неделе был отправлен груз, вес которого превышает 12 тонн.

Глава Нижнекамского района выразил благодарность местным жителям, бизнесу и депутатам - всем неравнодушных, кто участвует в поддержке. Рамиль Муллин сообщил, что ближайшие отправки в зону СВО будут состоять из средств гигиены и банных комплексов.