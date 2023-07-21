Новости Татарстана
· Полина Модестова

«Пытались увести имущество на 158 миллионов»: экс-главу совета директоров ИнтехБанка оправдали по делу о хищении

Бывшего главу совета директоров ИнтехБанка оправдали по делу о хищении сотни миллионов
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Вахитовский районный суд Казани оправдал экс-председателя совета директоров «ИнтехБанка» и бывшего директора АО «Роял Тайм Групп» Рустема Абдуллина. Аналогичный приговор был вынесен и прежнему директору компании «Стройиндустрия» Айрату Файзрахманову, сообщает inkazan.ru.

Оправдательный приговор был вынесен в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления. Фигуранты были обвинены в хищении восьми миллионов рублей, а также в попытке похитить 158 миллионов рублей, за что мужчины могли оказать в тюрьме на десять лет. Процесс по данному делу стартовал в конце 2019 года. Рассматривал его федеральный судья Артем Идрисов.

Следствию удалось выяснить, что фигуранты пытались увести имущество на 158 миллионов рублей у ЗАО «УК "Файненшнл Партнерс"», фальсифицируя для этого документы, которые были поданы в Арбитражный суд. Истцом была «Стройиндустрия», которая якобы владела имуществом по договору уступки прав. Хищение миллионов у компании «Нефтетрейдсервис» по поддельным договорам вменяли Абдуллину и Файзрахманову.

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